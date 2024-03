In der neuen Börsenwoche geht es in gedrosseltem Tempo mit der Berichtssaison weiter. Am Dienstag präsentieren Georg Fischer, Partners Group, SoftwareOne und Vetropack das Jahresergebnis und am Donnerstag DocMorris. Am Montag steht zudem die Generalversammlung bei Meyer Burger an. Diese entscheidet über die geplante Kapitalerhöhung. Am Freitag erhält die Schweizer Börse mit dem IPO der Firma Galderma Zuwachs.