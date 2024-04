Mit einer Mehrheit von 73 Prozent der Stimmen votierten die Beschäftigten des Volkswagen-Werkes in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee am Freitag für die UAW. Einige hatten Tränen in den Augen, als das Ergebnis bekannt wurde. «Ich bin überwältigt, dass wir erreicht haben, was wir uns vorgenommen hatten», sagte VW-Mitarbeiterin Lisa Elliott und umarmte ihre Kollegen. «Sagt Mercedes, sie sind die nächsten», rief sie. Im Mercedes-Werk in Alabama ist die Abstimmung über eine gewerkschaftliche Vertretung für Mitte Mai geplant.