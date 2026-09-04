Nach wochenlangem ​Ringen ​hat sich der ⁠Aufsichtsrat am Donnerstagabend einstimmig für ein ​Sanierungskonzept ausgesprochen, mit dem ⁠der Vorstand die Rendite bis 2030 auf neun ‌Prozent erhöhen will. Dabei fallen rund 50.000 Arbeitsplätze weg, die Zahl der Modelle wird ‌zusammengestrichen und das Beteiligungsportfolio verschlankt.