Die VW-Aktien stiegen im Dax in der Spitze um fast zehn Prozent auf 83,76 Euro, den höchsten Stand seit knapp drei Monaten. Die Papiere von BMW, Continental und Mercedes-Benz legten zwischen 1,8 und 1,2 Prozent zu.
Im MDax notierten die Aktien der Porsche SE, des grössten Einzelaktionärs von VW, zeitweise 6,4 Prozent im Plus. Die Analysten von JPMorgan bezeichneten den Sanierungsplan als positiven Schritt zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einer Zeit grosser Umbrüche auf den Automobilmärkten.
Auch die Experten der Bank of America konstatierten: Die einstimmige Absegnung des Konzepts sei eine grosse Überraschung und beweise, dass VW trotz seiner komplexen regulatorischen und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen eine Umstrukturierung vornehmen könne.
Nach wochenlangem Ringen hat sich der Aufsichtsrat am Donnerstagabend einstimmig für ein Sanierungskonzept ausgesprochen, mit dem der Vorstand die Rendite bis 2030 auf neun Prozent erhöhen will. Dabei fallen rund 50.000 Arbeitsplätze weg, die Zahl der Modelle wird zusammengestrichen und das Beteiligungsportfolio verschlankt.
(Reuters)