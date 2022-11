Der Wolfsburger Konzern verschiebt informierten Kreisen zufolge sein Trinity-Projekt wegen Softwareproblemen um mindestens zwei Jahre - peinlich für seine imageträchtige und 52 Milliarden Euro schwere E-Auto-Offensive, die die Branche aufmischen sollte. Die Stuttgarter Luxusautoschmiede hingegen musste in China die Preise um bis zu 32.000 Euro senken, weil die batteriebetriebene Version der S-Klasse in der Volksrepublik wie Blei in den Autohäusern stehen bleibt.