Dennoch hat der Elektroautohersteller Tesla immer noch einiges zu bieten. Die Analysten halten Tesla für ein Unternehmen, das in der Produktion vorausschauend denkt. Das Unternehmen könnte einen Kostenvorteil erzielen, indem es die Entwicklung von Produktionsmethoden fortsetzt, die die Kosten senken sollen. Wenn die Technologie für autonomes Fahren und der Supercomputer Dojo erfolgreich sind, könnte das Unternehmen einen "grossen Vorsprung in der Autonomie" haben, so das Wells Fargo-Team.