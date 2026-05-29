Das von ihnen im Juli 2025 gegründete Unternehmen Wall Street Prompt hat nach Angaben mit der Angelegenheit vertrauter Personen unter anderem mit T. Rowe Price, Citigroup und Bank of America zusammengearbeitet. T. Rowe Price holte die beiden demnach zur Schulung von Investmentexperten ins Haus. Citigroup und Bank of America nutzten sie für Veranstaltungen mit externen Fondskunden. Wall Street Prompt, das an Vertraulichkeitsvereinbarungen gebunden ist, lehnte eine Bestätigung der Kundenliste ab. Auch T. Rowe Price, Citigroup und Bank of America wollten sich nicht zu anbieterspezifischen Schulungen äussern.