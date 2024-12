In den ersten Tagen des neuen Jahres dürften nur wenige Börsianer bei Aktien zugreifen. Danach werden mit dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar wichtige Weichen für das Börsenjahr gestellt. Vor allem die von Trump angekündigten Reformen gelten als der wichtigste Unsicherheitsfaktor für die Börsen im kommenden Jahr. «Die Anleger treiben vor allem zwei Fragen um: ob Trumps Politik das Wirtschaftswachstum fördern wird oder nicht, und ob die US-Notenbank Fed weiterhin Geld in das System pumpen wird», sagte Adam Sarhan, Geschäftsführer der Investitionsfirma 50 Park Investments in New York.