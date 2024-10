BYD: Führend in der E-Mobilität

BYD hat sich als weltweit grösster Hersteller von Elektrofahrzeugen etabliert. Während Tesla weiterhin bei rein batteriebetriebenen Elektrofahrzeugverkäufen BYD knapp übertrifft, stellt BYD seine eigenen Batterien her und beliefert sogar Konkurrenten wie Tesla. Die Batterien von BYD werden zudem für Energiespeicherlösungen genutzt und sollen in Teslas neuer Megapack-Fabrik in Shanghai eingesetzt werden.