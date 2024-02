Am chinesischen Aktienmarkt kommt es am letzten Handelstag der Woche zu einem Ausverkauf, nachdem es zu Wochenbeginn mit den Kursen noch deutlich nach oben ging. Der CSI-300 fällt am Freitag um mehr als 3 Prozent, der breite CSI-1000 schloss sogar 6 Prozent im Minus. Immerhin konnte sich der Hang Seng Index in Hong Kong im späten Handel stabilisieren und notierte nachbörslich mit einem kleinen Minus von 0,20 Prozent. «Anleger sind deutlich bestrebt, ihre Positionen vor dem Frühlingsfest zu reduzieren», berichtet Shen Meng von der Investmentbank Chanson gegenüber Bloomberg. Da es an weiteren Stimuluserwartungen fehle, könne der Verkaufsdruck schnell zunehmen.