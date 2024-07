Eine gefüllte Woche mit Microsoft, Meta und Apple

Der erste Test wird Microsoft am Dienstag sein. Der Softwareriese hat KI-Dienste in seine Softwareproduktpalette integriert und viel Geld in den Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten investiert. Im dritten Geschäftsquartal von Microsoft, das im März endete, investierte das Unternehmen elf Milliarden US-Dollar. Diese Zahl soll im vierten Quartal des Geschäftsjahres auf über 13 Milliarden US-Dollar steigen.