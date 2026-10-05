Wie wichtig kontinuierlich steigende Dividenden auch im einstelligen Bereich sind, lässt sich an der Apple-Aktie ablesen. Das jährliche Dividendenwachstum betrug 7,8 Prozent seit der Wiederaufnahme der Ausschüttungen im Jahr 2012. Hinzu kamen die von Apple getätigten Aktienrückkäufe, welche die an der Börse frei handelbare Anzahl an Aktien reduzierten. Dies erhöhte den Gewinn pro Aktie und stützte den Aktienkurs. Der Gesamtertrag bei Apple als auch ASML spricht für sich gemäss nachfolgender Tabelle: