Der Schokoladekonzern Barry Callebaut wird vom stark gestiegenen Kakaopreis laut ZKB in doppelter Hinsicht belastet: Zum einen wirkt er sich negativ auf die Nachfrage der Endkonsumenten aus. Zum anderen treibt er das Nettoumlaufvermögen in die Höhe, was sich ungünstig auf den freien Cashflow auswirkt. Gleichzeitig haben diese Preissteigerungen einen positiven Effekt auf den Umsatz und verbergen damit das zugrundeliegende Problem: sinkende Margen und Gewinne. Weder Margenprobleme noch Kapitalerhöhungsrisiko können von dieser Umsatzkennzahl erfasst werden.