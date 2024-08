Finanzen

Sollte Trump das Rennen um das Weisse Haus für sich entscheiden, dürften nach Einschätzung von Analysten der UBS vor allem Bankaktien wie JPMorgan & Chase, Bank of America, Wells Fargo, Discover Financial, KeyCorp oder Synchrony Financial Auftrieb erhalten. Die Experten rechnen unter Trump mit weniger strengen Kapital- und Liquiditätsvorschriften und einer Lockerung der Finanzregulierung. Die Strategen von Wells Fargo erwarten, dass das relative Kurs-Gewinn-Verhältnis des Sektors von 50 Prozent auf etwa 60 Prozent des Marktes steigen wird, ähnlich wie es im Jahr 2016 nach den Wahlen der Fall war. Unter Präsident Biden stand die Finanzregulierung in den vergangenen Jahren weit oben auf der Agenda - auch Kryptofirmen wurden enger an die Leine genommen. Branchenexperten gehen davon aus, dass eine Präsidentin Harris diesen Kurs fortsetzen dürfte.