Keine Panik um Tech-Werte

Die institutionellen Anleger wiesen die These, die Technologie habe eine Blase an den Aktienmärkten ausgelöst, weitgehend zurück. Zwar räumten viele ein, dass es bei einigen unprofitablen Technologieaktien zu Überbewertungen gekommen sei, doch 85 Prozent der Manager gaben an, die Bewertungen der «Magnificent 7» und anderer KI-Schwergewichte seien nicht übermässig hoch. Die Fundamentaldaten stützten den Trend, argumentierten sie, und dieser markiere den Beginn eines neuen Industriezyklus.