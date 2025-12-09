Es gibt einen Zeitpunkt, an dem Investitionen ihren Zweck erfüllt haben und es ratsam ist, Gewinne zu realisieren. Für globale Vermögensverwalter, die drei Jahre in Folge zweistellige Kursgewinne bei Aktien erzielt haben, ist dieser Zeitpunkt noch nicht gekommen.
«Unsere Erwartung eines soliden Wachstums und einer lockeren Geld- und Fiskalpolitik unterstützt eine risikofreudige Ausrichtung in unseren Multi-Asset-Portfolios. Wir bleiben in Aktien und Anleihen übergewichtet», sagte Sylvia Sheng, globale Multi-Asset-Strategin bei JPMorgan Asset Management.
«Wir nutzen die bestehenden starken Trends und sind bis Ende nächsten Jahres optimistisch», sagte David Bianco, Chief Investment Officer für Amerika bei DWS. «Aktuell verfolgen wir keine konträre Strategie.»
«Beginnen Sie das Jahr mit einer ausreichenden, wenn nicht sogar überproportionalen Aktienquote, vorwiegend in Schwellenländeraktien», sagte Nannette Hechler-Fayd’herbe, Chief Investment Officer EMEA bei Lombard Odier. «Wir erwarten keine Rezession im Jahr 2026.»
Diese Einschätzungen stammen aus Interviews von Bloomberg News mit 39 Investmentmanagern in den USA, Asien und Europa, darunter Mitarbeiter von BlackRock Inc., Allianz Global Investors, Goldman Sachs Group Inc. und Franklin Templeton.
Mehr als drei Viertel der Anleger positionierten ihre Portfolios bis 2026 auf ein risikofreudiges Umfeld. Der Kern dieser Wette ist, dass ein robustes globales Wachstum, weitere Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, eine akkommodative Geldpolitik und fiskalische Anreize überdurchschnittliche Renditen auf allen globalen Aktienmärkten erzielen werden.
Diese Einschätzung ist nicht ohne Risiken, allein schon aufgrund ihrer weiten Verbreitung unter den Befragten und deren insgesamt hohem Mass an Zuversicht. Die Ansicht der institutionellen Anleger deckt sich zudem mit der von Sell-Side-Strategen weltweit.
Sollte sich der Aufwärtstrend wie erwartet fortsetzen, würde dies dem MSCI All-Country World Index das vierte Jahr in Folge mit herausragenden Renditen bescheren. Damit würde ein Aufwärtstrend fortgesetzt, der seit Ende 2022 einen Zuwachs an Marktkapitalisierung um 42 Billionen US-Dollar verzeichnet hat – die grösste Wertsteigerung für Aktienanleger in der Geschichte.
Das heisst aber nicht, dass der Optimismus unbegründet ist. Der Markt für künstliche Intelligenz hat Dutzenden von Unternehmen in dieser Branche Billionen an Marktkapitalisierung eingebracht, doch nur drei Jahre nachdem ChatGPT die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog, befindet sich KI noch immer in einer frühen Entwicklungsphase.
Keine Panik um Tech-Werte
Die institutionellen Anleger wiesen die These, die Technologie habe eine Blase an den Aktienmärkten ausgelöst, weitgehend zurück. Zwar räumten viele ein, dass es bei einigen unprofitablen Technologieaktien zu Überbewertungen gekommen sei, doch 85 Prozent der Manager gaben an, die Bewertungen der «Magnificent 7» und anderer KI-Schwergewichte seien nicht übermässig hoch. Die Fundamentaldaten stützten den Trend, argumentierten sie, und dieser markiere den Beginn eines neuen Industriezyklus.
«Man kann nicht von einer Blase sprechen, wenn Technologieunternehmen die Gewinnerwartungen massiv übertreffen. Tatsächlich haben die Gewinne dieses Sektors alle anderen US-Aktien übertroffen», sagte Anwiti Bahuguna, globaler Co-Chief Investment Officer bei Northern Trust Asset Management.
Daher gehen die Anleger davon aus, dass die USA weiterhin der Motor der Rallye bleiben werden. «Der amerikanische Exzeptionalismus ist noch lange nicht tot», sagte Jose Rasco, Chief Investment Officer bei HSBC Americas. «Da sich künstliche Intelligenz weltweit immer weiter ausbreitet, werden die USA eine Schlüsselrolle spielen.»
Die meisten Anleger teilten die Ansicht von Helen Jewell, Chief Investment Officer für fundamentale Aktien bei BlackRock, die empfahl, auch ausserhalb der USA nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten zu suchen. «Die USA sind der Standort der wachstumsstarken Unternehmen mit hohen Renditen, daher müssen wir diesbezüglich realistisch sein. Diese sind jedoch bereits in den Bewertungen eingepreist, und es gibt wahrscheinlich interessantere Anlagemöglichkeiten ausserhalb der USA», sagte sie.
Weltweiter Boom
Für Aktienanleger stehen Gewinne an erster Stelle, und massive Ausgabensteigerungen der Regierungen von Europa bis Asien haben die Prognosen für ein starkes Gewinnwachstum beflügelt. «Wir beobachten eine deutliche Ausweitung des Gewinnwachstums sowohl über alle Marktkapitalisierungen hinweg als auch über verschiedene Regionen hinweg, darunter Japan, Taiwan und Südkorea», so Andrew Heiskell, Aktienstratege bei Wellington Management. «Mit Blick auf das Jahr 2026 sehen wir klares Potenzial für eine Erholung des Gewinnwachstums in Europa und einer breiteren Palette von Schwellenländern.»
Indien zählt laut Alexandra Wilson-Elizondo, globaler Co-Leiterin und Co-Chief Investment Officer für Multi-Asset-Lösungen bei Goldman Sachs Asset Management, zu den vielversprechendsten Anlagechancen im Jahr 2026. «Wir sehen grosses Potenzial darin, dass Indien 2026 eine ähnliche Aufwertungsgeschichte wie Korea erlebt – einen Markt, der sich von taktischen Allokationen hin zu strategischen Kernpositionen in globalen Portfolios entwickelt», sagte sie.
Nelson Yu, Leiter des Aktienbereichs bei AllianceBernstein, sieht ausserhalb der USA Verbesserungen, die Investitionen erforderlich machen werden. Er verwies auf die Reform der Unternehmensführung in Japan, die Kapitaldisziplin in Europa und die sich erholende Rentabilität in einigen Schwellenländern.
Optimismus zu Small caps
Auf Branchenebene suchen Investoren nach Alternativen zur Künstlichen Intelligenz, insbesondere bei Anbietern sauberer Energien, die dazu beitragen können, den enormen Energiebedarf dieser Technologie zu decken. Auch kleinere Aktien gewinnen an Bedeutung.
«Die Gewinnaussichten für Aktien kleinerer Unternehmen, Industrie- und Finanzwerte haben sich verbessert», so Stephen Dover, Chefmarktstratege und Leiter des Franklin Templeton Institute. «Bei Small-Cap-Aktien und Industrieunternehmen, die typischerweise höher verschuldet sind als der Gesamtmarkt, wird die Rentabilität steigen, da die US-Notenbank die Zinsen senkt und die Kosten für den Schuldendienst sinken.»
Bei Santander Asset Management erwartet Francisco Simón nach Jahren der Underperformance ein Gewinnwachstum von über 20 Prozent für US-amerikanische Nebenwerte. Dieser Optimismus spiegelt sich auch im kürzlich erreichten Rekordhoch des Russell 2000 Index wider. Gleichzeitig sehen viele Vermögensverwalter in der Kombination aus niedrigen Bewertungen und starken Fundamentaldaten eine der attraktivsten Kontra-Investitionsmöglichkeiten im aktuellen Aufwärtstrend.
«Sektoren des Gesundheitswesens könnten an den US-Märkten positiv überraschen», sagte Jim Caron, Chief Investment Officer für Cross-Asset-Lösungen bei Morgan Stanley Investment Management. «Da wir in diesem Jahr Zwischenwahlen haben, könnte die Politik viele Unternehmen tendenziell stützen. Die Bewertungen sind nach wie vor attraktiv und haben noch einiges aufzuholen.»
Nahezu alle Vermögensverwalter äusserten zumindest Bedenken hinsichtlich der bevorstehenden Entwicklungen. Die grösste Sorge galt einem Wiederaufflammen der Inflation in den USA. Sollte die Fed aufgrund steigender Preise gezwungen sein, ihren Lockerungszyklus abrupt zu unterbrechen oder gar zu beenden, wäre das Potenzial für Turbulenzen hoch.
«Ein Szenario – das nicht unserem Basisszenario entspricht –, in dem die US-Inflation 2026 wieder anzieht, wäre ein doppelter Schlag für Multi-Asset-Fonds, da es sowohl Aktien als auch Anleihen belasten würde. In diesem Sinne wäre es deutlich schlimmer als eine Konjunkturabschwächung», sagte Amélie Derambure, Senior Multi-Asset Portfolio Manager bei Amundi SA. «Angesichts der aktuellen Entwicklungen im Jahr 2026 benötigen Anleger die Unterstützung der Fed», fügte sie hinzu.
Unsicherheit in Handelsfrage
Eine weitere Sorge betrifft die Unberechenbarkeit von Präsident Donald Trump, insbesondere in Handelsfragen. Jede Eskalation seiner Handelsstreitigkeiten, die durch erhöhte Zölle die Inflation anheizt, würde risikoreiche Anlagen belasten.
Öl- und Gasproduzenten geniessen in der Gruppe weiterhin kein hohes Ansehen, doch das könnte sich ändern, sollte ein bedeutendes geopolitisches Ereignis die Lieferketten unterbrechen. Zwar würde ein solches Ereignis diese Sektoren stärken, die Gesamtauswirkungen auf risikoreiche Anlagen wären jedoch wahrscheinlich negativ, so die Einschätzung.
«Jede geopolitische Situation, die den Ölpreis beeinflussen kann, wird die grössten Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Sowohl die Lage im Nahen Osten als auch die Situation in der Ukraine/in Russland können die Ölpreise eindeutig beeinflussen», sagte Scott Wren, Senior Global Market Strategist beim Wells Fargo Investment Institute.
