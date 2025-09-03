Die Summe ist aussergewöhnlich hoch. Denn sie sticht aus den Management-Transaktionen - Verkäufe und Käufe - bei Montana Aerospance der vergangenen drei Jahren heraus. Die meisten davon bewegten sich zwischen 10'000 Franken und einigen hunterttausend Franken; einzig im Januar 2024 wurde ein Verkauf von 1,35 Millionen Namenaktien im Wert von 20,5 Millionen Franken bekannt. Die Angaben stammen aus der Datenbank der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER).