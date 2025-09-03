Ende August meldete Montana Aerospace den Verkauf eines Aktienpakets im Umfang von rund 61 Millionen Franken. Ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied des Luftfahrtzulieferer hatte sich von mehr als 2,6 Millionen Namenaktien des Unternehmens getrennt.
Die Summe ist aussergewöhnlich hoch. Denn sie sticht aus den Management-Transaktionen - Verkäufe und Käufe - bei Montana Aerospance der vergangenen drei Jahren heraus. Die meisten davon bewegten sich zwischen 10'000 Franken und einigen hunterttausend Franken; einzig im Januar 2024 wurde ein Verkauf von 1,35 Millionen Namenaktien im Wert von 20,5 Millionen Franken bekannt. Die Angaben stammen aus der Datenbank der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER).
Indes fiel bald ein Name, der hinter der aktuellen Transaktion gestanden habe. Es werde sich wohl um Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsidenten Michael Tojner handeln, hiess es. Denn nur er verfüge über genügend viele Aktien für eine so umfangreiche Veräusserung.
Laut Angaben des Unternehmens hält Tojner etwas mehr als 31 Millionen Aktien und damit die Hälfte des Kapitals, das nach aktuellem Stand 1,66 Milliarden Franken hoch ist. Entsprechend sind rund 800 Millionen Franken in Tojners Besitz.
Auf Anfrage von cash.ch bestätigt Montana Aerospace nun, dass es sich effektiv um Michael Tojner handelt. Der Unternehmenssprecher berichtet vom Verkauf eines «kleinen Aktienpakets» durch den Grossaktionär - was gemessen an seinem Anteil am Kapital des Luftfahrtzulieferers keine falsche Formulierung ist.
Die Transaktion gebe Tojner «die Möglichkeit, seine Beteiligungen strategisch weiterzuentwickeln». Er werde die Summe wieder in Montana Aerospace investieren. Noch offen ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch, in welche Division des Unternehmens die frei gewordene Liquidität fliesst.
Wie der Montana-Sprecher weiter mitteilt, ändert der jüngste Titelverkauf nichts an der Mehrheitsbeteiligung von Michael Tojner, die langfristig abgesichert sei. Es seien auch keine weiteren Anteilsverkäufe geplant.
Aktie stand Ende Juli auf Mehrjahreshoch
Die Aktie von Montana Aerospace war Ende Juli bei 30,25 Franken auf dem höchsten Stand seit Anfang 2022 angelangt. Im August sind die Valoren ein Stück weit zurückgefallen. Seit dem 28. August befinden sie sich wieder im Aufwind. Von diesem Tag datiert die SER-Meldung zum 61-Millionen-Franken-Verkauf. Er hat andere Anleger offenbar nicht vom Zukauf der Montana-Titel abgehalten.
Auch bei anderen Unternehmen gab es in den vergangenen Tagen grössere Management-Transaktionen. Am Dienstag meldete der Energieversorger BKW eine Veräusserung von 1875 Aktien im Wert von rund 303'000 Franken durch ein Geschäftsleitungsmitglied. Beim Lagerlogistiker Kardex trennte sich ein Verwaltungsratsmitglied von einem 1,3-Millionen-Franken-Paket. Und zum Dermatologiespezialisten Galderma verzeichnet die SER-Datenbank Verkauf zweier Pakete zu 4,2 und 16,8 Millionen Franken.