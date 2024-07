Für Soren Aandahl, Gründer und CIO des in Texas ansässigen Unternehmens Blue Orca Capital, sind die Bewertungen der Elektrofahrzeughersteller derzeit so schlecht, dass er es jetzt vermeidet, den Sektor zu shorten. Es handelt sich nicht mehr um eine offensichtliche Contrarian-Wette. Diese funktionieren in der Regel am besten, wenn Anleger einsteigen bei «leicht höheren Preisen». Doch zu diesem Zeitpunkt ist bereits «viel Luft aus dem Ballon entwichen», fügte er hinzu.