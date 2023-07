Insidern zufolge gründete Tesla im vorigen Sommer in aller Stille ein sogenanntes "Diversion Team" in Las Vegas. Dessen Auftrag sei es gewesen, Kunden, die sich über eine schlechte Reichweite beschwerten, davon abzuhalten, ihren Wagen zur Wartung zu bringen, berichteten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Denn die Service-Center von Tesla seien mit Terminanfragen von Kunden überflutet worden, die sich über die zurückgelegten Kilometer ihrer Fahrzeuge beklagt hätten. Vorgabe an das Team sei gewesen, etwa 750 Fälle dieser Art pro Woche zu erledigen. Dabei wurde ermittelt, wieviele Servicetermine ein Mitarbeiter an einem Tag durchschnittlich abwenden konnte.