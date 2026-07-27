Hat sich das Geschäftsleitungsmitglied angesichts der Kurshausse gefragt, ob die Lage kurzfristig überhaupt noch zu überbieten sei - und lieber einen Gewinn ins Trockene gebracht? Ein Warnsignal muss die Transaktion für Anleger aber nicht sein. Denn die operative Stärke des Luxusgüterkonzerns dürfte nicht abrupt zum Stillstand kommen. Auch die Bewertung ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,6x noch weit vom Bewertungsrekord vor sechs Jahren bei fast 37x entfernt. Damit sehen auch Analystinnen und Analysten weiteres Aufwärtspotenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt über 5,2 Prozent höher bei 206 Franken. 16 der 27 Experten raten bei Richemont zum Kauf.