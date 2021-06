Die Börsenwoche stand im ganz im Zeichen der beiden mit Spannung erwarteten "Grossereignisse" vom gestrigen Donnerstag. In der Eurozone bleibt alles beim Alten, wie EZB verkündete: Der Leitzins verharrt auf dem Rekordtief von null Prozent und das milliardenschwere Notkaufprogramm zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bleibt unverändert. In den USA hat derweil die Inflationsrate die 5-Prozent-Marke erreicht. Es ist die höchste Rate seit August 2008 (mehr hier).

Letzten Endes haben die Kurse insbesondere auf die höher als erwartete Inflation erstaunlich wenig reagiert. Der Swiss Market Index (SMI) führt seine Rekordjagd fort und verzeichnet ein Wochenplus von rund 2 Prozent, Stand Freitagvormittag. Grösster Gewinner ist der Pharmazulieferer Lonza (+11,6 Prozent).

Der Börsenüberflieger von 2020 hat es diese Woche geschafft aus seinem monatelangen Seitwärtstrend auszubrechen. Mehrere positive Analystenkommentare hievten die Aktie auf ein neues Rekordhoch (mehr hier).

Tops und Flops der Woche im SMI in dieser Woche

Quelle: Bloomberg

Auch für Roche (+6,5 Prozent) verläuft die Woche überdurchschnittlich gut. Der Pharmariese profitiert von der Nachricht, dass die US-Behörde FDA am Montag das Mittel Aducanumab von Biogen gegen Alzheimer zugelassen hat. Davon profitiere laut Händlern der gesamte Sektor. Auch Roche forscht bekanntlich in diesem Bereich und verfolgt mit dem Wirkstoff Gantenerumab ähnliche Ziele.

Schlecht lief die Woche bisher für die Finanz-Blue-Chips. Im aktuellen Umfeld bilden Credit Suisse (-5%), Swiss Re (-3,7 Prozent), Zurich (-3,3 Prozent), UBS (-2,5 Prozent) und Swiss Life (-2.4 Prozent) in dieser Reihenfolge das SMI-Schlusslicht. Händler erklären sich die fallenden Kurse im Finanzbereich mit Gewinnmitnahmen. Der Mai ist ein vergleichsweise guter Monat für Finanz-Aktien gewesen.

Börsen-Neuling im Aufwind

Am breiten Markt sticht Börsen-Neuling Polypeptide (+10,2 Prozent) heraus. Die Aktie wurde diese Woche von zahlreichen positiven Analystenkommentaren beflügelt. Sowohl Morgan Stanley als auch Berenberg sowie die Bank of America nehmen ihre Bewertung mit einer Kaufempfehlung auf. Damit schliessen sie sich der Einschätzung der Credit Suisse an, die die Papiere zuvor bereits mit "Outperform" in die Abdeckung aufgenommen hatte. Die Analysten trauen dem weltweit führenden Vertragshersteller und -entwickler (CDMO) für Peptide ein überdurchschnittliches Wachstum zu.

Tops und Flops der Woche im SPI in dieser Woche

Quelle: Bloomberg

Deutlich hinzugewinnen kann auch Dufry (+10 Prozent). Die Aktie des Reisedetailhändlers profitierte insbesondere von einer Meldung aus den USA, wonach das State Department die Reiseempfehlungen für verschiedene Länder angepasst habe. Aktien von U-blox (+9,5 Prozent) befinden sich ebenfalls im Hoch. Das Unternehmen hatte sich positiv über den Geschäftsgang geäussert.

Gewinnmitnahmen gibt es diese Woche bei Industrie-Titeln wie Autoneum (-7,7 Prozent), Rieter (-7,4 Prozent) und V-Zug (-5,4 Prozent). Insbesondere für die Aktie von Rieter ging es bis Anfang Juni nur nach oben (Jahresplus: 70 Prozent). Der Spinnmaschinenhersteller war als Zykliker später als andere von den Investoren entdeckt worden.

Auch die V-Zug-Aktie gönnt sich nach einem einem guten Lauf im bisherigen Jahr eine Verschaufpause. Der Premium-Küchenausstatter konnte nach der Abspaltung vom Mutterkonzern Metall Zug sowohl vom Umsatz als auch vom Gewinn überzeugen, wie das Unternehmen im März im Rahmen des Jahresergebnis für 2020 verkündet hatte. Seitdem befindet sich die Aktie im Aufwind (mehr hier).

