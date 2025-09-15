9) Meist gehandelte Aktien

Wirft man einen Blick auf die Tradingzahlen, wird schnell klar, dass drei Aktien das Handelsranking dominieren. So hat Nestlé über den Zeitraum 2020 bis 2024 den grössten Handelsumsatz der SMI-Titel bei SIX verbucht. Roche folgt mit kleinem Abstand, dann Novartis mit rund einer Milliarde Rückstand gegenüber dem Erstplatzierten. In den einzelnen Jahren gab es zwar leichte Unterschiede, die Tendenz bleibt jedoch dieselbe. Auch die darauffolgenden Plätze überraschen nur wenig: UBS und Zurich - wobei der Abstand zwischen den beiden Titel bereits gewaltig ist.