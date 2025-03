Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und die Abstimmung in Deutschland über das geplante Finanzpaket könnten in der neuen Woche für eine nervenaufreibende Berg- und Talfahrt an den Märkten sorgen. «Die Politik und die Notenbanken werden die Börse mehr als neue Daten in Atem halten,» sagt der zuständige Chefstratege von Merck Finck. Er rechnet mit einer weiterhin erhöhten Volatilität am Aktienmarkt.