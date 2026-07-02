Der Swiss Market Index steigt um 1,25 Prozent, womit er die Vormittagsgewinne deutlich ausbaut. Der Dax und der ‌EuroStoxx50 bauten ⁠nach der Veröffentlichung am Donnerstag ihre Gewinne aus und legten um 1,7 und 1,3 ⁠Prozent zu. Zuvor hatten sie rund ein und ein halbes Prozent im Plus gelegen. Nach oben ‌ging es auch für die Futures für die wichtigsten US-Indizes ‌und für den Goldpreis, der sein Plus ​von rund einem Prozent auf 2,5 Prozent ausbaute. Edelmetalle verlieren tendenziell an Attraktivität, wenn die Zinsen hoch sind, da sie selbst keine Zinsen abwerfen. Unter Druck geriet hingegen der Dollar-Index, der um fast ein Prozent auf 100,587 Punkte abrutschte.