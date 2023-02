Die Inflationssorgen haben die Anleger an der Wall Street zum Wochenschluss nicht losgelassen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,4 Prozent höher auf 33.826 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,6 Prozent auf 11.787 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,3 Prozent auf 4079 Punkte ein. "Wir erreichen einen Wendepunkt, an dem weitere eingepreiste Zinserhöhungen negativ für die Aktienmärkte sein werden, da die Daten darauf hindeuten, dass die Inflationsrisiken nach oben gerichtet sind", sagte Laura Cooper, Ökonomin beim Vermögensverwalter BlackRock.