Für schlechte Stimmung sorgten auch die jüngsten Nachrichten aus der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt. Das Wachstum der Industrieproduktion in China verlangsamte sich im Oktober überraschend deutlich und verfehlte damit die Erwartungen von Analysten. Auch die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Konsum, legten etwas langsamer zu als im Vormonat. «Chinas Wirtschaft steht von allen Seiten unter Druck», kommentierte Fred Neumann, Chefvolkswirt für Asien bei HSBC. Das Bruttoinlandsprodukt der Euro-Zone wuchs im dritten Quartal hingegen trotz der Flaute in Deutschland etwas stärker als im Vorquartal.