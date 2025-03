US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, dass die von ihm geplanten reziproken Zölle im Wesentlichen alle Länder betreffen würden. Die Äusserungen Trumps zerstreuten Hoffnungen, dass die Massnahmen selektiver ausfallen könnten. Trump will am Mittwoch die ersten Zölle einführen, gefolgt von Zöllen auf Autoimporte am Tag danach.