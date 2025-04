Sneaker und Hoodies dürften in den USA wegen der hohen Zölle gegen asiatische Länder wie Vietnam und Kambodscha deutlich teurer werden. Die weltgrössten Sportartikelfirmen Nike, Adidas und Puma lassen dort mehr als 90 Prozent ihrer Schuhe und Sportkleidung fertigen und können kurzfristig auch kaum ausweichen. Eine nennenswerte Produktion gibt es weder in den USA noch in Europa. Die Zölle könnten die Margen in der ganzen Branche um mehr als zehn Prozentpunkte drücken, sagte Metzler-Analyst Felix Dennl am Donnerstag, einen Tag nach dem von US-Präsident Donald Trump verkündeten drastischen Zollpaket. Die Verbraucher in den USA dürften zudem weniger für Textilien ausgeben. «Die Sportartikelhersteller werden wohl mit Preiserhöhungen in den USA reagieren», sagte Dennl. Nach Berechnungen der UBS müssten die Preise allein wegen der Zölle gegen Vietnam um zehn bis zwölf Prozent erhöht werden.