Möglicherweise verhalfen Roche und Novartis ihre US-Ausbaupläne zu einer Erholung, meinte ein Händler. Roche will rund 1,25 Milliarden Dollar in zwei US-Standorte investieren. Dies ist laut Roche Teil des dem bereits früher angekündigten Pakets von bis zu 50 Milliarden Dollar für US-Investitionen. Novartis will 23 Milliarden in den USA investieren.