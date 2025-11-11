Zudem hatte in der Nacht die Mehrheit des US-Senats einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlt nun noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses sowie anschliessend die Unterschrift von Trump. Nach fast sechs Wochen ohne Konjunkturdaten könnten die Anleger damit wieder etwas mehr Visibilität erhalten, kommentierte ein Kapitalmarktstratege von RoboMarkets. «Sollten dann alle Daten in den kommenden Tagen und Wochen nachgereicht werden, ist für Volatilität am Aktienmarkt gesorgt.» Ausserdem dürfte die US-Notenbank dann entscheiden können, ob sie eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr vornimmt oder nicht. «Im positiven Fall wäre dies ein möglicher Katalysator einer laufenden Jahresendrally, im negativen Fall könnte die Enttäuschung darüber sie abwürgen», so der Marktexperte.