Derweil räumt der Luxuskonzern in seinem Portfolio weiter auf: Die Beteiligung an der Marke Stella McCartney wurde veräussert. Stella McCartney werde die Minderheitsbeteiligung nach einer mehr als fünfjährigen Zusammenarbeit zurückkaufen, teilten die Parteien am Montagabend in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Bedingungen des Geschäfts wurden nicht bekannt gegeben. Die Marke wurde von der heute 53-jährigen Tochter des Beatle-Frontmans Paul McCartney gegründet und war in der Vergangenheit Teil des Gucci-Eigentümers Kering.