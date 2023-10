Forbo, ein Spezialist für Bodenbeläge und Förderbänder, habe bei der Gewinnwarnung im November 2022 bei den Investoren “einiges an Geschirr zerschlagen”, inzwischen konnte die Firma aber bestätigen, dass man die operativen Probleme 2023 wieder in den Griff bekommen werde, so die NHB. Die Aktie hat in diesem Jahr eine Nullperformance.