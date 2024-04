Zudem war auch der Ausblick, den Cook für das erste Quartal 2024 abgab, mehr als zurückhaltend. Vor einem Jahr gab es noch positive Sondereffekte wegen Produktverschiebungen in Höhe von fünf Milliarden Dollar. Bereinigt um diesen Effekt soll der Umsatz in den ersten drei Monaten 2024 nur in etwa stagnieren. Die Zahlen werden am 2. Mai präsentiert.