Zuerst ist der Titel nach Präsentation der Quartalsergebnisse wie aus dem Lehrbuch von der unteren Begrenzungslinie des Aufwärtstrends nach oben abgeprallt und hat dadurch nun die obere Begrenzung des übergeordneten Aufwärtstrends von Anfang 2022 nicht nur erreicht, sondern sogar schon nach oben durchbrochen. Fällt jetzt auch noch der Widerstand um 240 Dollar, dann sind bei Apple möglicherweise 250 Dollar und sogar ein neues Allzeithoch über dem bisherigen Rekord vom Dezember 2024 bei rund 259 Dollar drin.