Eine spannende Alternative zu Zertifikaten sind auch Aktien, die sich auf das Mining, also die Produktion von Bitcoins spezialisiert haben. Northern Data (ISIN: DE000A0SMU87) etwa betreibt in eigenen Rechenzentren etwa 100'000 Rechner. Zu Hochzeiten der Bitcoins in 2021 und 2022 erzielte das Unternehmen wegen hoher Verkaufspreise von Bitcoins hohe Margen und Rekordgewinne. Jetzt bei den Tiefkursen der letzten Monate müssen die Frankfurter kleinere Brötchen backen und die Aktie hat sich zu ihren Kursrekorden Ende 2021 gezehntelt. Kommen Bitcoins aber wieder in Kursregionen wie in 2021 und 2022, dann ist bei der Northern Data-Aktie ein Aufschwung in Richtung alter Kursrekorde und eine Verzehnfachung drin.