Immerhin bezeichnet Manager Cook die Brille als "revolutionär". Tatsächlich arbeitet das Produkt dreidimensional und ist nicht nur für professionelle Entwickler interessant, sondern auch für normale Kunden. Denn Vision Pro soll wie ein 3D-Kino genutzt werden können. Der Streamingdienst des Unterhaltungsriesen Disney soll dort nach der Markteinführung in USA wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres von Anfang an mit am Start sein.