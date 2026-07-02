Man bekommt es fast schon mit der Angst zu tun. Die Art und Weise, in der es bei Intel operativ und kursmässig nach oben geht, ist fast schon unheimlich. Noch vor eineinhalb Jahren war die Aktie des Herstellers von Prozessoren für Computer so gut wie unberührbar. Sogar der damals neu angetretene Firmenchef gab dem Unternehmen wenig Chancen in Bereichen wie Hardware für KI an die Marktführer aufzuschliessen.