Ein Zertifikat mit 7er-Hebel (ISIN: CH1554970058) könnte 70 Prozent zulegen. Ein Call mit 8er-Hebel (ISIN: CH1560401155) würde sich annähernd verdoppeln. Die Laufzeit von nur noch sechs Wochen bei diesem Produkt ist zwar kurz. Aber risikofreudige Anleger gehen ja davon aus, dass die Aktie von Meta mit Vorlage der Quartalszahlen am 29. Juli noch stärker Fahrt aufnimmt und in Richtung 750 Dollar läuft.