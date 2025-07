Trotz des jetzt schon enormen Ausgangswert könnte Meta also durch KI in Zukunft noch viel grösser werden. Ist die Aktie damit für Anleger mit mittel- bis langfristigem Zeithorizont ein Kauf, so gibt es auch kurzfristig durchaus Fantasie. Am 30 Juli legt der Tech-Konzern aus Menlo Park in Kalifornien seine Zahlen zum zweiten Quartal vor.