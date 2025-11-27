Diese Kooperation kommt gut an bei Börsianern. Die Aktie von Meta ist seit Bekanntgabe des Deals innert weniger Tage um zehn Prozent gestiegen. Da ist aber noch viel mehr drin. Zum einen: Das Umfeld im Tech-Bereich insbesondere bei Firmen mit wachsendem Fokus auf KI ist gut bis sehr gut. Erst vor einer Woche kamen starke Zahlen von Nvidia zum dritten Quartal. Ein Umsatzanstieg des KI-Players im Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 62 Prozent auf 57 Milliarden Dollar hat Anleger rund um den Globus mehr als erfreut. Obendrein ging der Gewinn sogar überproportional um 65 Prozent auf 32 Milliarden Dollar nach oben.