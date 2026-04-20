Microsoft ist mit seinem Betriebssystem Windows, das den Markt trotz einer Reihe von regulatorischen Einschränkungsversuchen seit Jahrzehnten dominiert, eine reine Gelddruckmaschine. Denn Software - noch dazu ein Massenprodukt wie Windows - lebt von Lizenzeinnahmen. Ist so eine Lizenz erst einmal installiert, dann wird diese bei technologischen Neuerungen oder Updates oft nicht nur für Jahrzehnte, sondern quasi mit einer Ewigkeitsgarantie von den Kunden und Nutzern immer wieder erneuert und gekauft.