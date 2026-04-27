Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf den nächsten Kursumschwung nach oben. Die Zahlen am 7. Mai könnten der Auslöser sein. Da die Valoren von Rheinmetall nicht ein einziges Mal nennenswert unter die Trendlinie gefallen sind, greifen Spekulanten dieses Mal zu Calls mit etwas höherem Hebel. Ein Zertifikat mit 7er-Hebel (ISIN: CH1439350393) würde bei einem Anstieg von Rheinmetall um 10 bis 20 Prozent etwa 70 bis rund 150 Prozent steigen. Ein Produkt mit 9er-Hebel (ISIN: CH1439660437) würde etwa 90 bis 180 Prozent zulegen. Noch spekulativerer ist der Call mit 10er-Hebel (ISIN: CH1438189610), dessen Wert sich verdoppeln bis verdreifachen könnte.