Erst der Höhenflug, dann der Absturz. Hatte sich die Aktie von Tesla in den 14 Monaten zwischen August 2020 und Oktober 2021 vervierfacht, so ging es mit dem Kurs des Herstellers von E-Autos in den folgenden 14 Monaten genau so steil nach unten. Im vergangenen Dezember notierte das Nasdaq-Mitglied wieder genau dort, von wo aus die Rallye zweieinhalb Jahre zuvor losgegangen war. Nämlich bei 100 Dollar.