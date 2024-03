Die Chancen sind also gut greifbar, dass der Euro Stoxx 50 in den nächsten etwa sechs bis acht Wochen ein neues Allzeithoch erreicht und dabei etwa zehn Prozent an Wert gewinnt. Risikofreudige Anleger wetten mit Calls auf einen schnellen Spurt des Index auf neue Kursrekorde. Ein Call mit 4er-Hebel (ISIN: CH1242015639) könnte dann um etwa 40 Prozent zulegen. Ein deutlich spekulativeres Zertifikat mit 10er-Hebel (ISIN: CH1325092588) könnte sich dann in nur wenigen Wochen sogar verdoppeln.