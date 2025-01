Das stimmt. In den letzten 20 Jahren kletterte der Index der grössten Tech-Werte der USA auf das 15fache. Das ist ein Anstieg um 1400 Prozent. Während die US-Technologiebörse explodiert ist, bringen andere Börsenplätze, insbesondere im wirklich lahmen Europa, nur geringe Zuwächse. Der EuroStoxx 50, mit den 50 grössten Blue Chips im Euro-Raum, konnte in den 20 Jahren nur um 60 Prozent zulegen. Das ist eine Rendite von zwei Prozent im Jahr. Und auch der SMI hat sich seit 2005 "nur" verdoppelt – ein Plus von 100 Prozent. Auch wenn im SMI Dividenden nicht drin sind, und selbst wenn der Index in 20 Jahren inklusive Dividende ein Plus von 200 Prozent bringt – im Vergleich zum Nasdaq 100 ist das nichts.