Der Leitindex SMI fiel zum Schluss gar unter die Marke von 11'900 Punkten. Der Handel war von Zurückhaltung geprägt: So kurz vor der mit grosser Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl vom Dienstag hätten sich die Anlegerinnen und Anleger kaum aus der Deckung gewagt, hiess es am Markt. Teilweise seien die europäischen Börsen gar in Schockstarre verfallen, so ein Händler. Nebst der US-Wahl steht für die Investoren am Donnerstag mit dem Fed-Leitzinsentscheid ein marktbewegendes Ereignis bevor.