Am Dax-Ende fielen die Aktien von Zalando unter ihr erst in dieser Woche erreichte Jahrestief. Aus dem Freitagshandel gingen die Papiere des Onlinehändlers mit einem Abschlag von 7,9 Prozent. Tags zuvor hatten sie sich nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen zeitweise um gut 10 Prozent erholt, einen guten Teil der Kursgewinne letztlich aber bereits abgegeben. Die Gewinndynamik im Jahr 2026 sei aktuell nur sehr schwer kalkulierbar, schrieb Barclays-Expertin Sarah Roberts.