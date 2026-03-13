Volkswagen hat in den ersten beiden Monaten ‌2026 ⁠die Marktführerschaft auf dem weltgrössten Automarkt ⁠in China zurückerobert. VW löste den E-Auto-Hersteller ‌BYD ab, dem sinkende Subventionen ‌für umweltfreundlichere ​Autos zu schaffen machen. Auch die chinesische Volvo-Mutter Geely und der japanische Weltmarktführer Toyota liegen in China inzwischen ‌vor BYD.