Volkswagen hat in den ersten beiden Monaten 2026 die Marktführerschaft auf dem weltgrössten Automarkt in China zurückerobert. VW löste den E-Auto-Hersteller BYD ab, dem sinkende Subventionen für umweltfreundlichere Autos zu schaffen machen. Auch die chinesische Volvo-Mutter Geely und der japanische Weltmarktführer Toyota liegen in China inzwischen vor BYD.
Nach Daten des chinesischen Pkw-Verbandes hielten die chinesischen Joint Ventures von VW mit FAW und SAIC zusammen einen Marktanteil von 13,9 Prozent, gefolgt von Geely mit 13,8 Prozent und den Joint Ventures von Toyota mit GAC und FAW mit insgesamt 7,8 Prozent. Erst danach kommt mit 7,1 Prozent BYD.