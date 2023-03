Die Börsenindices in den Übersee schliessen im Minus. Die Skepsis im Bankensektor hält an, First Republic stürzen trotz Rettungspaket ab. Grosser Verfallstermin sorgt zusätzlich für Schwankungen. * Anleger flüchten in Gold und Anleihen * FedEx nach Zahlen im Aufwind (neu: US-Schlusskurse) Frankfurt/New York, 17. Mrz (Reuters) -

aktualisiert um 08:10