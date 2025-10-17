China-Markt bricht ein

Seit dem Rekordjahr 2021 mit rund 95'000 Fahrzeugen bei rund 300'000 Autos weltweit ging es mit dem Porsche-Absatz in China bergab. Im vergangenen Jahr schlug der Autobauer nur noch knapp 57'000 Autos los. Die Talfahrt ging in diesem Jahr weiter mit einem Rückgang bis Ende September um 26 Prozent auf rund 32'000 Autos. Grund ist der Einbruch der Nachfrage in China nach Luxuswaren aller Art. Und der Markt für Verbrennerautos schrumpft in China, während der für E-Autos rasch zulegt. Doch hier konnte Porsche mit dem Taycan nicht punkten. Der Smartphone-Hersteller Xiaomi brachte mit dem SU7 2024 ein Auto auf den Markt, das im Design dem elektrischen Porsche-Taycan stark ähnelt - als Basisversion aber nur ein Viertel soviel kostet wie dieser. Porsche dünnte daraufhin sein Händlernetz aus, braucht aber noch eine Strategie für China. «Gerade die Verluste in China sind eine Katastrophe», sagt Frank Schwope, Dozent für Automotive Management.