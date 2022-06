Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Beteiligungsunternehmen Gesco. Die Gruppe mit Investitionsschwerpunkt auf mittelständischen Industrieunternehmen veröffentlichte zuletzt Zahlen zum sehr gut gelaufenen ersten Quartal 2022. Als zusätzlicher Kurstreiber scheinen zwei von Analysten Ende Mai publizierte „Kauf“-Einschätzungen mit Kursziel über 40 Euro zu wirken. Aktuell notiert die Aktie bei 28 Euro. Im Gepäck hat das Wertpapier unter anderem Trader Michael Kissig (sirmike). In seinem wikifolio Kissigs Nebenwerte Champions ist die Aktie mit 5,5 Prozent gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Marathon Digital. Nach einem Wochenminus von knapp 15 Prozent griffen einige Trader bei dem Wertpapier des Kryptomining-Unternehmens zu. Auf den „Dip“ warten Investoren bei Marathon Digital schon lange. Auf Monatssicht ist die Aktie rund 44 Prozent und auf Jahressicht 60 Prozent im Minus.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim polnischen Mineralölkonzern Grupa LOTOS beobachten. Nach einem Wochenplus von rund 10 Prozent trennten sich einige Trader von der Aktie. Unter ihnen war auch Top-Trader Paul Pleus (PPinvest), der seine Unternehmensanteile mit einem Gewinn von 22 Prozent aus dem wikifolio PPinvest Searching Alpha verkaufte.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche die Coinbase-Aktie. Der Betreiber der gleichnamigen Krypto-Handelsplattform litt zuletzt stark unter dem Crash der Kryptowährungen. Auf Monatssicht ist das Wertpapier 35 Prozent und auf Jahressicht 66 Prozent im Minus.

