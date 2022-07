Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Rüstungskonzern Hensoldt. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stieg die Aktie Ende Februar bis Anfang März von rund 12 auf zwischenzeitlich fast 30 Euro an. Seitdem bewegt sich der Kurs rund um die 25 Euro Marke. Letzte Woche holte die Aktie Verluste der beiden Vorwochen auf und notiert nun wieder knapp unter 25 Euro.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei VW. Die Aktie (VZ) des Wolfsburger Autobauers ist auf Wochen- (-7,9 Prozent), Monats (-17,9 Prozent) und Jahressicht (-39,1 Prozent) negativ. Fast schon paradox mutet da folgendes letztwöchiges Statement von Konzernchef Herbert Diess an: „Wir verdienen so viel wie nie – trotz Halbleiter-Mangel und stockenden Lieferketten.“ Auch eine Handvoll wikifolio-Tradern waren letzte Woche der Meinung, dass es um VW besser bestellt ist, als der Aktienkurs vermuten lässt und investierten darum bei fallenden Kursen in das Wertpapier.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim Biokraftstoffproduzenten Verbio beobachten. Seit Ende April bekannt wurde, dass die staatliche Förderung für Biokraftstoff aus Nahrungs- und Futtermitteln schrittweise wegfallen wird, verlor die Verbio-Aktie rund die Hälfte ihres damaligen Börsenwerts. Letzte Woche verzeichnete das Wertpapier allerdings wieder deutliche Gewinne. Christian Mallek (SIGAVEST) erklärt warum: „Verbio erhöhte kurz vor Geschäftsjahresende nochmals die Ergebnisprognose und das sehr deutlich von 430 auf 500 Millionen Euro EBITDA. Die hohe Nachfrage nach Biokraftstoffen ist weiterhin vorhanden. Da auf dem G7-Gipfel nun auch kein Verbot von Biokraftstoffen beschlossen wurde, sollte sich die Lage für Verbio wieder entspannen können. Die Bewertung wird immer attraktiver, auch wenn sich die Preise im kommenden Geschäftsjahr wieder beruhigen sollten. Verbio produziert ja auch Gas und das benötigen wir mehr denn je.“ In Malleks wikifolio VV Aktien flexibel ist die Verbio-Aktie derzeit mit 9,1 Prozent gewichtet.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche die Aktie der Kryptowährungs-Handelsplattform Coinbase. Die Aktie verlor auf Wochensicht 20,7 Prozent an Wert, nachdem Goldman Sachs eine vernichtende Prognose für das Wertpapier veröffentlichte. Die Analysten rechnen damit, dass das Unternehmen im zweiten Halbjahr 2022 rund 73 Prozent weniger Umsatz erwirtschaften wird als im Vergleichszeitraum 2021. Auch ein weiterer Stellenabbau soll bevorstehen. Diese Aussichten wurden letzte Woche auch vielen wikifolio-Tradern zu düster und die Coinbase-Aktien flog dementsprechend aus einer ganzen Reihe von wikifolios.

